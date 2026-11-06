Радбез ООН ухвалив заяву про дипломатію під час бойових дій — Dawn

Рада Безпеки ООН ухвалила ініційовану Пакистаном заяву голови «Роль дипломатії під час активних бойових дій». Документ закликає держави підтримувати дипломатичні контакти після початку збройних конфліктів, домагатися припинення вогню, не допускати ескалації та шукати тривалі політичні врегулювання, повідомляє Dawn.

Заклик зберігати канали зв’язку

У заяві наголошено, що дипломатична взаємодія під час війни необхідна для захисту цивільних, стримування насильства, запобігання поширенню конфліктів і сприяння гуманітарній допомозі. Рада закликала використовувати посередництво, добрі послуги, а також прямі й непрямі контакти між сторонами бойових дій, щоб зменшувати напруженість і створювати можливості для переговорів.

Документ акцентує на важливості збереження каналів комунікації як безпосередньо між сторонами конфлікту, так і через посередників. На думку Ради Безпеки, такі контакти можуть допомогти уникати прорахунків, сприяти деескалації та відкривати шлях до політичних переговорів.

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Гуманітарний доступ і політичне врегулювання

Серед практичних цілей дипломатичної роботи в період бойових дій у заяві названо сприяння припиненню бойових дій, забезпечення безпечного й безперешкодного гуманітарного доступу, захист цивільного населення та зниження ризику переростання конфліктів у регіональні або міжнародні протистояння.

Рада Безпеки також зазначила, що припинення бойових дій не має бути самоціллю: дипломатичну та політичну взаємодію слід продовжувати й після припинення вогню для досягнення сталого політичного врегулювання. Документ визнає роль регіональних і субрегіональних організацій, а також генерального секретаря ООН, його представників, спецпосланців і посередників у просуванні діалогу.

Пакистанська ініціатива продовжує підхід, закріплений у резолюції Ради Безпеки ООН №2788, яку одностайно ухвалили в липні 2025 року під час головування Пакистану в органі. Нова заява окремо зосереджена на дипломатичних контактах уже після початку збройного протистояння.

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