联合国安全理事会通过了由巴基斯坦发起的主席声明《积极战事期间外交的作用》。该文件呼吁各国在武装冲突开始后保持外交联系，寻求停火、防止局势升级，并寻找持久的政治解决方案，据《黎明报》报道。

呼吁保持沟通渠道畅通

声明强调，战争期间的外交互动对于保护平民、遏制暴力、防止冲突蔓延以及促进人道主义援助至关重要。安理会呼吁运用调解、斡旋以及交战各方之间的直接和间接接触，以缓解紧张局势并为谈判创造机会。

文件强调，无论是冲突各方直接沟通，还是通过中间人进行沟通，保持通信渠道都十分重要。安理会认为，此类接触有助于避免误判、促进降级，并为政治谈判铺平道路。

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人道准入与政治解决

声明列举了战事期间外交工作的实际目标，包括促进停止敌对行动、确保安全且不受阻碍的人道准入、保护平民，以及降低冲突升级为地区或国际对抗的风险。

安理会还指出，停止敌对行动不应成为目的本身：在停火后也应继续开展外交和政治互动，以实现可持续的政治解决。文件承认区域和次区域组织，以及联合国秘书长、其代表、特使和调解人在推动对话方面的作用。

巴基斯坦的倡议延续了联合国安理会第2788号决议所确立的方针。该决议于2025年7月、巴基斯坦担任该机构主席期间获得一致通过。新声明特别聚焦于武装对抗开始后的外交接触。

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