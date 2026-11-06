11月6日，波兰《电子服务提供法》修正案生效。该修正案允许电子通信办公室（UKE）负责人审理用户对互联网平台的投诉、开展检查，并对违反欧盟《数字服务法案》（DSA）的行为处以罚款。RMF24报道了这一消息。

波兰总统于9月25日签署了这项法律修正案。该修正案旨在确保DSA得到有效实施；DSA是自2024年2月17日起在欧盟国家全面生效的一项欧盟条例。UKE负责人已成为负责监督波兰数字市场的国家协调员，并将与欧盟委员会及其他欧盟国家的相关机构合作。

UKE将审理哪些投诉

如果用户和获授权机构认为中介服务提供商未履行DSA要求，可以向UKE提出投诉。其中包括社交网络、交易和视频平台、托管公司、互联网运营商以及云服务提供商。

投诉理由可以包括未对有关内容或账户的决定作出适当说明，以及未遵守广告或推荐系统透明度要求。与此同时，UKE解释说，此类投诉并非对平台决定的又一申诉程序：其目的是报告可能违反DSA义务的情况，而不是直接争取恢复账户、发布被删除的帖子或移除特定内容。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

权限划分与罚款

也可以就主要营业地位于波兰境外的平台提出投诉。如果案件属于另一欧盟国家数字协调员的管辖范围，UKE负责人将把案件移交给相应机构。

波兰对DSA执行情况的监管已分配给三个机构。国家广播电视委员会主席负责监督传播视频材料的平台是否遵守相关规定，而竞争与消费者保护办公室负责人则负责处理消费者利益受到侵害的问题，包括交易平台上的相关问题。其他案件将由UKE审理。三个机构都可以开展程序和检查，在最严重的情况下，罚款最高可达公司上一财年全球营业额的6%。

与此同时，新修正案并未赋予UKE负责人下令删除或阻止访问具体非法内容的权力。此类命令的机制在另一项法律修正案中有所规定，该修正案已于10月23日送交波兰总统签署，正等待其决定。

关注我们在