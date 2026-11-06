У Польщі набули чинності правила для скарг на інтернет-платформи — RMF24

У Польщі 6 листопада набула чинності поправка до закону про надання електронних послуг, яка дозволяє голові Управління електронних комунікацій (UKE) розглядати скарги користувачів на інтернет-платформи, проводити перевірки та накладати штрафи за порушення Акта ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це повідомляє RMF24.

Поправку до закону президент Польщі підписав 25 вересня. Вона має забезпечити ефективне застосування DSA — регламенту Європейського Союзу, який повністю діє в країнах ЄС із 17 лютого 2024 року. Голова UKE став національним координатором, відповідальним за нагляд за цифровим ринком у Польщі, та співпрацюватиме з Європейською комісією і профільними органами інших держав ЄС.

Які скарги розглядатиме UKE

Зі скаргою до UKE можуть звертатися користувачі та уповноважені установи, якщо вважають, що постачальник посередницьких послуг не виконує вимог DSA. Йдеться, зокрема, про соціальні мережі, торговельні й відеоплатформи, хостингові компанії, інтернет-операторів і постачальників хмарних послуг.

Підставою для скарги може бути відсутність належного обґрунтування рішення щодо контенту або облікового запису, а також невиконання вимог із прозорості реклами чи систем рекомендацій. Водночас UKE пояснив, що така скарга не є ще однією процедурою оскарження рішення платформи: її мета — повідомити про можливе порушення обов’язків за DSA, а не безпосередньо домогтися відновлення акаунта, публікації видаленого допису чи вилучення певного контенту.

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Розподіл повноважень і штрафи

Скарги можна подавати й щодо платформ, головне місце діяльності яких розташоване за межами Польщі. Якщо справа належить до компетенції цифрового координатора іншої держави ЄС, голова UKE передасть її відповідному органу.

Нагляд за виконанням DSA у Польщі розподілили між трьома органами. Голова Національної ради радіомовлення і телебачення відповідає за виконання норм щодо платформ, які поширюють відеоматеріали, а голова Управління захисту конкуренції та споживачів — за порушення інтересів споживачів, зокрема на торговельних платформах. Інші справи розглядатиме UKE. Усі три органи можуть проводити провадження та перевірки, а в найсерйозніших випадках штрафи можуть сягати 6% світового обороту компанії за попередній фінансовий рік.

Водночас нова поправка не надає голові UKE повноважень наказувати видалення або блокування доступу до конкретного незаконного контенту. Механізм таких приписів описано в іншій поправці до закону, яку 23 жовтня направили на підпис президенту Польщі й яка очікує на його рішення.

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