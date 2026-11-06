6 ноября в Польше вступила в силу поправка к закону о предоставлении электронных услуг, которая позволяет главе Управления электронных коммуникаций (UKE) рассматривать жалобы пользователей на интернет-платформы, проводить проверки и налагать штрафы за нарушения Акта ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает RMF24.

Президент Польши подписал поправку к закону 25 сентября. Она должна обеспечить эффективное применение DSA — регламента Европейского союза, который полностью действует в странах ЕС с 17 февраля 2024 года. Глава UKE стал национальным координатором, ответственным за надзор за цифровым рынком в Польше, и будет сотрудничать с Европейской комиссией и профильными органами других государств ЕС.

Какие жалобы будет рассматривать UKE

Пользователи и уполномоченные учреждения могут обращаться с жалобой в UKE, если считают, что поставщик посреднических услуг не выполняет требования DSA. Речь, в частности, идет о социальных сетях, торговых и видеоплатформах, хостинговых компаниях, интернет-операторах и поставщиках облачных услуг.

Основанием для жалобы может быть отсутствие надлежащего обоснования решения относительно контента или учетной записи, а также невыполнение требований по прозрачности рекламы или рекомендательных систем. В то же время UKE пояснило, что такая жалоба не является еще одной процедурой обжалования решения платформы: ее цель — сообщить о возможном нарушении обязанностей по DSA, а не напрямую добиться восстановления аккаунта, публикации удаленной записи или удаления определенного контента.

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Распределение полномочий и штрафы

Жалобы можно подавать и в отношении платформ, основное место деятельности которых находится за пределами Польши. Если дело относится к компетенции цифрового координатора другого государства ЕС, глава UKE передаст его соответствующему органу.

Надзор за выполнением DSA в Польше распределили между тремя органами. Глава Национального совета по радиовещанию и телевидению отвечает за соблюдение норм, касающихся платформ, распространяющих видеоматериалы, а глава Управления по защите конкуренции и потребителей — за нарушения интересов потребителей, в частности на торговых платформах. Остальные дела будет рассматривать UKE. Все три органа могут проводить производства и проверки, а в наиболее серьезных случаях штрафы могут достигать 6% мирового оборота компании за предыдущий финансовый год.

В то же время новая поправка не предоставляет главе UKE полномочий предписывать удаление или блокирование доступа к конкретному незаконному контенту. Механизм таких предписаний описан в другой поправке к закону, которую 23 октября направили на подпись президенту Польши и которая ожидает его решения.

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