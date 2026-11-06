В Дубае компания Emaar Properties одобрила план выкупа акций девелоперской компании Emaar Development, которыми она и ее дочерняя структура EPHL еще не владеют, на сумму около 12 млрд дирхамов ($3,3 млрд). После завершения сделки Emaar Properties планирует исключить Emaar Development из листинга Дубайского финансового рынка, сообщает The National.

Условия предложения

Emaar Properties предложила по 15 дирхамов за каждую акцию Emaar Development, которой Emaar Properties и EPHL не владеют. Это составляет премию в 19,4% к цене закрытия в 12,56 дирхама 2 ноября — в последний торговый день перед объявлением о заседании совета директоров.

У Emaar Development 4 млрд обыкновенных акций. Emaar Properties и ее дочерняя компания EPHL владеют более чем 3,2 млрд из них, или почти 81%. Оставшиеся более 793,5 млн акций в рамках предложения оценены более чем в 11,9 млрд дирхамов. В четверг акции Emaar Development снизились примерно на 0,4% — до 14,52 дирхама.

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Объединение девелоперского бизнеса

В сообщении для биржи Emaar Properties заявила, что предложение продиктовано «стратегическими соображениями». Компания отметила, что приобретение оставшихся акций позволит полностью интегрировать девелоперский бизнес в ОАЭ в структуру группы, а также управлять им и финансировать его в рамках единой системы распределения капитала.

Emaar Development также отчиталась о прибыли за третий квартал в размере 3,5 млрд дирхамов — почти на 8% больше, чем годом ранее. Ее выручка выросла на 14%, до 8,8 млрд дирхамов. Продажи недвижимости в ОАЭ за первые девять месяцев составили 26,2 млрд дирхамов, а международные продажи девелоперских проектов — 8,5 млрд дирхамов.

Отдельно Emaar Properties сообщила о росте чистой прибыли, приходящейся на владельцев компании, на 5,6% в третьем квартале — до 4,6 млрд дирхамов. Выручка компании за три месяца до конца сентября выросла почти на 3%, до 13,6 млрд дирхамов.

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