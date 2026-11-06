Федеральный высокий суд Нигерии в Абудже признал недействительным выдвижение бывшего вице-президента Атику Абубакара кандидатом в президенты от оппозиционного Африканского демократического конгресса (ADC). Суд также отстранил руководство партии. Об этом сообщает BBC News.

Решение в четверг вынес судья Питер Лифу. Президентские выборы в Нигерии назначены на 16 января, а Абубакар является одним из ожидаемых основных соперников действующего президента Болы Тинубу.

Спор о руководстве ADC

Иск подал бывший национальный заместитель председателя ADC Нафиу Бала Гомбе. Он утверждал в суде, что бывший председатель Сената Дэвид Марк и другие политики не могли возглавить партию, поскольку не были избраны на национальном съезде.

Марк стал временным председателем ADC после того, как в 2025 году к партии присоединились несколько влиятельных политиков, недовольных внутренними конфликтами в Народно-демократической партии. Среди них был Абубакар, занимавший должность вице-президента Нигерии в 1999–2007 годах.

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Ранее Федеральный высокий суд уже рассматривал спор о руководстве ADC. В июле судья Муса Лиман постановил, что Марк был избран в соответствии с законами страны и уставом партии. Абубакар заявил, что новый иск поднимает серьезные юридические вопросы, поскольку касается спора, по которому уже было судебное решение.

Партия готовит апелляцию

ADC сообщила, что обжалует решение в Апелляционном суде. В партии назвали вердикт попыткой ослабить оппозицию и помешать кандидатуре Абубакара.

Сам 79-летний политик заявил, что продолжит участие в выборах. В то же время избирательная комиссия уже опубликовала окончательный список кандидатов: Абубакар указан в нем как кандидат ADC, а его напарником является бывший губернатор штата Риверс Ротими Амаэчи.

Другой основной кандидат в президенты Питер Оби заявил, что был шокирован решением суда. Он призвал не ослаблять оппозиционные партии накануне всеобщих выборов. Оби ранее ненадолго присоединялся к ADC, но позднее перешел в Нигерийский демократический конгресс, в частности из-за юридических споров внутри ADC.

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