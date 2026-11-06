Суд Нігерії визнав недійсним висунення Абубакара кандидатом — BBC News

Федеральний високий суд Нігерії в Абуджі визнав недійсним висунення колишнього віцепрезидента Атіку Абубакара кандидатом у президенти від опозиційного Африканського демократичного конгресу (ADC). Суд також усунув керівництво партії. Про це повідомляє BBC News.

Рішення у четвер ухвалив суддя Пітер Ліфу. Президентські вибори в Нігерії заплановані на 16 січня, а Абубакар є одним з очікуваних основних суперників чинного президента Боли Тінубу.

Суперечка щодо керівництва ADC

Позов подав колишній національний заступник голови ADC Нафіу Бала Гомбе. Він стверджував у суді, що колишній голова Сенату Девід Марк та інші політики не могли очолити партію, оскільки їх не обирали на національному з'їзді.

Марк став тимчасовим головою ADC після того, як до партії у 2025 році приєдналися кілька впливових політиків, незадоволених внутрішніми конфліктами в Народно-демократичній партії. Серед них був Абубакар, який обіймав посаду віцепрезидента Нігерії у 1999–2007 роках.

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Раніше Федеральний високий суд уже розглядав суперечку про керівництво ADC. У липні суддя Муса Ліман постановив, що Марка обрали відповідно до законів країни та статуту партії. Абубакар заявив, що новий позов порушує серйозні юридичні питання, оскільки стосується спору, щодо якого вже було судове рішення.

Партія готує апеляцію

ADC повідомила, що оскаржить рішення в Апеляційному суді. У партії назвали вердикт спробою послабити опозицію та перешкодити кандидатурі Абубакара.

Сам 79-річний політик заявив, що продовжить участь у виборах. Водночас виборча комісія вже оприлюднила остаточний список кандидатів: Абубакар зазначений у ньому кандидатом ADC, а його напарником є колишній губернатор штату Ріверс Ротімі Амаечі.

Інший основний кандидат у президенти Пітер Обі заявив, що був шокований рішенням суду. Він закликав не послаблювати опозиційні партії напередодні загальних виборів. Обі раніше ненадовго приєднувався до ADC, але згодом перейшов до Нігерійського демократичного конгресу, зокрема через юридичні суперечки всередині ADC.

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