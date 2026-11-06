尼日利亚阿布贾联邦高等法院裁定，前副总统阿提库·阿布巴卡尔作为反对党非洲民主大会党（ADC）总统候选人的提名无效。法院还免除了该党领导层的职务。BBC News报道。

该裁决由彼得·利富法官于周四作出。尼日利亚总统选举定于1月16日举行，阿布巴卡尔是预计将与现任总统博拉·蒂努布竞争的主要对手之一。

围绕ADC领导层的争议

诉讼由ADC前全国副主席纳菲乌·巴拉·贡贝提起。他在法庭上称，前参议院议长戴维·马克及其他政治人物不能领导该党，因为他们并非在全国代表大会上当选。

2025年，多名对人民民主党内部冲突感到不满的有影响力政治人物加入ADC后，马克成为ADC临时主席。其中包括阿布巴卡尔，他曾于1999年至2007年担任尼日利亚副总统。

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联邦高等法院此前已审理过有关ADC领导层的争议。7月，穆萨·利曼法官裁定，马克是依照该国法律和党章当选的。阿布巴卡尔表示，新诉讼提出了严重的法律问题，因为它涉及一项法院已作出裁决的争议。

该党准备上诉

ADC表示，将向上诉法院对该裁决提出上诉。该党称，这一判决是试图削弱反对派并阻挠阿布巴卡尔参选。

这名79岁的政治人物本人表示，他将继续参加选举。与此同时，选举委员会已经公布最终候选人名单：阿布巴卡尔被列为ADC候选人，其竞选搭档是前河流州州长罗蒂米·阿梅奇。

另一位主要总统候选人彼得·奥比表示，他对法院的裁决感到震惊。他呼吁不要在大选前削弱反对党。奥比此前曾短暂加入ADC，但随后转入尼日利亚民主大会党，尤其是由于ADC内部的法律争议。

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