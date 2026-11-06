Federalny Wysoki Sąd Nigerii w Abudży unieważnił nominację byłego wiceprezydenta Atiku Abubakara na kandydata na prezydenta z ramienia opozycyjnego Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC). Sąd odsunął również kierownictwo partii. Informuje o tym BBC News.

Decyzję w czwartek wydał sędzia Peter Lifu. Wybory prezydenckie w Nigerii są zaplanowane na 16 stycznia, a Abubakar jest jednym z oczekiwanych głównych rywali urzędującego prezydenta Boli Tinubu.

Spór o kierownictwo ADC

Pozew złożył były krajowy zastępca przewodniczącego ADC Nafiu Bala Gombe. Twierdził on przed sądem, że były przewodniczący Senatu David Mark i inni politycy nie mogli stanąć na czele partii, ponieważ nie zostali wybrani na krajowym zjeździe.

Mark został tymczasowym przewodniczącym ADC po tym, jak w 2025 roku do partii dołączyło kilku wpływowych polityków niezadowolonych z wewnętrznych konfliktów w Partii Ludowo-Demokratycznej. Wśród nich był Abubakar, który pełnił funkcję wiceprezydenta Nigerii w latach 1999–2007.

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Federalny Wysoki Sąd już wcześniej rozpatrywał spór o kierownictwo ADC. W lipcu sędzia Musa Liman orzekł, że Mark został wybrany zgodnie z prawem kraju i statutem partii. Abubakar oświadczył, że nowy pozew rodzi poważne kwestie prawne, ponieważ dotyczy sporu, w sprawie którego sąd już wydał orzeczenie.

Partia przygotowuje apelację

ADC poinformował, że zaskarży decyzję do Sądu Apelacyjnego. W partii nazwano wyrok próbą osłabienia opozycji i przeszkodzenia kandydaturze Abubakara.

Sam 79-letni polityk oświadczył, że będzie nadal uczestniczył w wyborach. Jednocześnie komisja wyborcza opublikowała już ostateczną listę kandydatów: Abubakar widnieje na niej jako kandydat ADC, a jego partnerem wyborczym jest były gubernator stanu Rivers Rotimi Amaechi.

Inny główny kandydat na prezydenta, Peter Obi, oświadczył, że był zszokowany decyzją sądu. Wezwał, by nie osłabiać partii opozycyjnych przed wyborami powszechnymi. Obi wcześniej na krótko dołączył do ADC, lecz później przeszedł do Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego, w szczególności z powodu sporów prawnych wewnątrz ADC.

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