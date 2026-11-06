Сенат Польши избрал сенатора Яцека Трелю новым вице-маршалом палаты. За его кандидатуру проголосовали 63 сенатора, против — 32. Треля представляет сенаторский круг «Новая Польша — Центр», сообщает Interia.

Коалиционное соглашение

Маршал Сената Малгожата Кидава-Блоньска, анонсируя голосование в среду, заявила, что выдвижение Трели стало результатом коалиционного соглашения. Кандидатуру во время заседания представил сенатор Гжегож Федорович.

Федорович подчеркнул юридическую и общественную деятельность Трели, в частности его помощь репрессированным оппозиционерам в период военного положения. Он также заявил, что Треля защищал конституцию, независимость судов и гражданские свободы, когда возглавлял Высший адвокатский совет Польши.

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Карьера нового вице-маршала

Яцек Треля — юрист и адвокат, получивший юридическое образование в Варшавском университете. Он был членом Окружного совета адвокатов в Варшаве и председателем его комиссии по этике. В 2001 и 2004 годах его избирали деканом варшавского Окружного совета адвокатов.

В 2016–2021 годах Треля возглавлял Высший адвокатский совет Польши. В июле 2021 года он вступил в партию «Польша 2050» Шимона Холовни, а в 2023 году стал сенатором, баллотируясь по списку «Третьего пути».

В состав президиума Сената также входят маршал Малгожата Кидава-Блоньска и вице-маршалы Рафал Групиньский, Михал Каминьский, Мацей Живно и Магдалена Беят.

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