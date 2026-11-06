Сенатор Яцек Треля став віцемаршалком Сенату Польщі — Interia

Сенат Польщі обрав сенатора Яцека Трелю новим віцемаршалком палати. За його кандидатуру проголосували 63 сенатори, проти — 32. Треля представляє сенаторське коло «Нова Польща — Центр», повідомляє Interia.

Коаліційна домовленість

Маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська, анонсуючи голосування в середу, заявила, що висунення Трелі стало результатом коаліційної домовленості. Кандидатуру під час засідання представив сенатор Ґжеґож Федорович.

Федорович наголосив на юридичній і громадській діяльності Трелі, зокрема на його допомозі репресованим опозиціонерам у період воєнного стану. Він також заявив, що Треля захищав конституцію, незалежність судів і громадянські свободи, коли очолював Вищу адвокатську раду Польщі.

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Кар’єра нового віцемаршалка

Яцек Треля — юрист і адвокат, який здобув юридичну освіту у Варшавському університеті. Він був членом Окружної ради адвокатів у Варшаві та головою її комісії з етики. У 2001 і 2004 роках його обирали деканом варшавської Окружної ради адвокатів.

У 2016–2021 роках Треля очолював Вищу адвокатську раду Польщі. У липні 2021 року він вступив до партії «Польща 2050» Шимона Головні, а у 2023 році став сенатором, балотуючись за списком «Третього шляху».

До президії Сенату також входять маршалок Малгожата Кідава-Блонська та віцемаршалки Рафал Ґрупінський, Міхал Камінський, Мацей Живно і Маґдалена Бєят.

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