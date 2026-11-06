波兰参议院选举参议员雅采克·特雷拉为该院新任副议长。63名参议员投票支持其候选资格，32人投反对票。特雷拉代表“新波兰—中间派”参议员团体，Interia报道称。

联盟协议

参议院议长马尔戈扎塔·基达瓦-布翁斯卡在周三宣布投票时表示，提名特雷拉是联盟协议的结果。参议员格热戈日·费多罗维奇在会议期间介绍了这项提名。

费多罗维奇强调了特雷拉的法律和社会活动，尤其是他在戒严时期向受镇压的反对派人士提供的帮助。他还表示，特雷拉在担任波兰最高律师委员会主席期间，捍卫了宪法、司法独立和公民自由。

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新任副议长的职业生涯

雅采克·特雷拉是一名法学家和律师，毕业于华沙大学法律专业。他曾是华沙地区律师委员会成员，并担任该委员会伦理委员会主席。2001年和2004年，他被选为华沙地区律师委员会院长。

2016年至2021年，特雷拉担任波兰最高律师委员会主席。2021年7月，他加入西蒙·霍洛夫尼亚的“波兰2050”党；2023年，他作为“第三条道路”名单的候选人成为参议员。

参议院主席团还包括议长马尔戈扎塔·基达瓦-布翁斯卡，以及副议长拉法乌·格鲁平斯基、米哈乌·卡明斯基、马切伊·日夫诺和马格达莱娜·别亚特。

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