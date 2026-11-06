Senat Polski wybrał senatora Jacka Trelę na nowego wicemarszałka izby. Za jego kandydaturą głosowało 63 senatorów, przeciw było 32. Trela reprezentuje koło senatorskie „Nowa Polska — Centrum”, informuje Interia.

Porozumienie koalicyjne

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, zapowiadając głosowanie w środę, oświadczyła, że zgłoszenie Treli było wynikiem porozumienia koalicyjnego. Kandydaturę podczas posiedzenia przedstawił senator Grzegorz Fedorowicz.

Fedorowicz podkreślił działalność prawniczą i społeczną Treli, w szczególności jego pomoc represjonowanym opozycjonistom w okresie stanu wojennego. Oświadczył również, że Trela bronił konstytucji, niezależności sądów i wolności obywatelskich, gdy kierował Naczelną Radą Adwokacką.

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Kariera nowego wicemarszałka

Jacek Trela jest prawnikiem i adwokatem, który zdobył wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i przewodniczącym jej komisji etyki. W 2001 i 2004 roku był wybierany dziekanem warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej.

W latach 2016–2021 Trela kierował Naczelną Radą Adwokacką. W lipcu 2021 roku wstąpił do partii Polska 2050 Szymona Hołowni, a w 2023 roku został senatorem, startując z listy Trzeciej Drogi.

W skład Prezydium Senatu wchodzą również marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Rafał Grupiński, Michał Kamiński, Maciej Żywno i Magdalena Biejat.

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