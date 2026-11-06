В России Министерство юстиции государства-агрессора внесло в реестр «иностранных агентов» оппозиционные объединения Peaceful Russia и Rassvet. По утверждению ведомства, их включили в список за якобы распространение недостоверной информации о власти и дискредитацию избирательной системы страны, сообщает The Moscow Times.

Реакция объединений

Peaceful Russia была основана в этом году группой оппозиционеров в изгнании во главе с бывшим депутатом муниципального совета Москвы и политическим заключенным Ильей Яшиным. Цель объединения — консолидировать разрозненное антивоенное движение и в будущем бросить вызов правлению президента России Владимира Путина.

Яшин заявил, что его партия отказывается признавать решение Минюста, и назвал Путина и его администрацию «иностранными агентами». По его словам, под прикрытием «фальшивого патриотизма» власти служат интересам Китая и превращают страну в его ресурсный придаток.

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Rassvet, основанная Екатериной Дунцовой, которая претендовала на участие в президентских выборах 2024 года, отвергла обвинения в получении иностранного финансирования. В объединении также заявили, что решение Минюста является незаконным и подтверждает курс властей на полный запрет оппозиционной деятельности и оппозиционных партий в России. Оба объединения не имеют официальной регистрации в качестве политических партий.

Новые имена в списках

В тот же день Минюст добавил в перечень «иностранных агентов» феминистскую активистку и поэтессу Галину Рымбу, публициста Бориса Грозовского, журналиста Марата Темирова, а также активистов Людмилу Гарину и Никиту Родкина. В список также попали Telegram-канал, посвященный оккультной целительнице Светлане Ладе-Русь, и расследовательское медиа Razoblacheno, которое обвинили в призывах участвовать в несанкционированных протестах.

Отдельно ведомство внесло 10 оппозиционных деятелей в изгнании в новый перечень лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Среди них — журналисты Юрий Дудь и Александр Невзоров, политики Леонид Волков и Дмитрий Гудков. Этот реестр Путин учредил в августе, а первые 12 человек были внесены в него 23 октября. Юристы называют попадание в список формой «гражданской смерти», поскольку таким лицам, в частности, отказывают в консульской поддержке в российских посольствах за рубежом и запрещают продавать имущество в России.

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