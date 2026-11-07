В Пакистане партия Джамиат Улема-е-Ислам-Фазл (JUI-F) провела акции протеста в провинциях Синд и Белуджистан, заявив о скоординированной кампании по дискредитации ее лидера Мауланы Фазлура Рехмана. Как сообщает Dawn, демонстрации в Белуджистане прошли, в частности, в Кветте, Хуздаре, Аваране, Мусахеле, Харнаи, Ласбеле, Чамане, Пишине, Калате и Мастунге.

В протестах участвовали партийные функционеры, сторонники JUI-F, религиозные деятели, а также представители политических и общественных кругов. Выступавшие назвали неприемлемыми предполагаемую съемку частной резиденции Рехмана дроном и распространение снятого видео в социальных сетях. Они потребовали провести немедленное, прозрачное и беспристрастное расследование и установить причастных к предполагаемой съемке.

Заявления о давлении на членов партии

Руководство JUI-F в Синде также выразило обеспокоенность предполагаемой съемкой дроном дома генерального секретаря партии Мауланы Рашида Махмуда Сомро. Участники встречи упомянули уведомления Национального бюро подотчетности и Федерального агентства расследований, выданные муфтию Асаду Махмуду, Камрану Муртазе и другим деятелям, а также опечатывание магазинов в разных городах.

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Участники встречи назвали эти шаги проявлением политической мести и заявили, что партия продолжит конституционную, правовую и демократическую борьбу. JUI-F также сообщила о намерении проводить ненасильственные протесты на автомагистралях и главных дорогах.

Требование прозрачности для инвесторов

Выступая на мероприятии организации Jamiat Talaba Islam в Исламабаде, Рехман призвал сделать прозрачными договоренности с иностранными инвесторами, прежде всего касающиеся минеральных ресурсов Пакистана. Он заявил, что JUI-F не возражает против инвестиций Китая, США или транснациональных компаний, однако условия контрактов и доли прибыли для Пакистана, инвесторов и местных общин должны быть обнародованы.

Рехман также утверждал, что правительство использует меры безопасности в племенных районах для содействия незаконным торговым маршрутам. Он поставил под сомнение введение ограничений на два дня в неделю в части этих районов, тогда как в остальные пять дней, по его словам, они якобы не считаются опасными из-за терроризма.

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