巴基斯坦伊斯兰学者会法兹尔派（JUI-F）在信德省和俾路支省举行抗议活动，称有人正在协调开展抹黑该党领袖毛拉纳·法兹鲁尔·雷赫曼的行动。据《黎明报》报道，俾路支省的示威活动尤其在奎达、胡兹达尔、阿瓦兰、穆萨赫尔、哈尔奈、拉斯贝拉、查曼、皮申、卡拉特和马斯通举行。

党内官员、JUI-F支持者、宗教人士以及政治和社会界代表参加了抗议。发言者称，涉嫌使用无人机拍摄雷赫曼的私人住所并在社交媒体上传播所拍视频的行为不可接受。他们要求立即开展透明、公正的调查，并查明涉嫌参与拍摄的人员。

称党内人士受到施压

JUI-F在信德省的领导层还对涉嫌使用无人机拍摄该党秘书长毛拉纳·拉希德·马哈茂德·索姆罗住所一事表示担忧。与会者提及国家问责局和联邦调查局向穆夫提·阿萨德·马哈茂德、卡姆兰·穆尔塔扎及其他人士发出的通知，以及多个城市商店被查封的情况。

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与会者称这些举措是政治报复的表现，并表示该党将继续进行符合宪法、法律和民主原则的斗争。JUI-F还表示打算在高速公路和主要道路上举行非暴力抗议活动。

要求对投资者保持透明

雷赫曼在伊斯兰堡举行的Jamiat Talaba Islam组织活动上发言时，呼吁公开与外国投资者达成的协议，尤其是涉及巴基斯坦矿产资源的协议。他表示，JUI-F并不反对中国、美国或跨国公司的投资，但合同条款以及巴基斯坦、投资者和当地社区的利润份额必须公开。

雷赫曼还声称，政府正在利用部落地区的安全措施，为非法贸易路线提供便利。他对在这些地区的部分区域每周实施两天限制提出质疑，而据他所说，在其余五天里，这些地区据称不会因恐怖主义而被视为危险。

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