W Pakistanie partia Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) przeprowadziła akcje protestacyjne w prowincjach Sindh i Beludżystan, twierdząc, że trwa skoordynowana kampania mająca zdyskredytować jej lidera, Maulanę Fazlura Rehmana. Jak informuje Dawn, demonstracje w Beludżystanie odbyły się między innymi w Kwecie, Chuzdarze, Awaranie, Musachelu, Harnai, Lasbeli, Chamanie, Pishinie, Kalacie i Mastungu.

W protestach uczestniczyli działacze partyjni, zwolennicy JUI-F, duchowni, a także przedstawiciele środowisk politycznych i społecznych. Mówcy uznali za niedopuszczalne domniemane filmowanie prywatnej rezydencji Rehmana za pomocą drona oraz rozpowszechnianie nagranego materiału w mediach społecznościowych. Zażądali natychmiastowego, przejrzystego i bezstronnego śledztwa oraz ustalenia osób zaangażowanych w domniemane nagranie.

Twierdzenia o naciskach na członków partii

Kierownictwo JUI-F w Sindhu wyraziło również zaniepokojenie domniemanym filmowaniem dronem domu sekretarza generalnego partii, Maulany Rashida Mahmooda Soomro. Uczestnicy spotkania wspomnieli o zawiadomieniach wydanych przez Narodowe Biuro Odpowiedzialności i Federalną Agencję Śledczą wobec muftiego Asada Mahmooda, Kamrana Murtazy i innych działaczy, a także o zapieczętowaniu sklepów w różnych miastach.

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Uczestnicy spotkania nazwali te działania przejawem politycznej zemsty i oświadczyli, że partia będzie kontynuować konstytucyjną, prawną i demokratyczną walkę. JUI-F poinformowała również o zamiarze organizowania pokojowych protestów na autostradach i głównych drogach.

Żądanie przejrzystości dla inwestorów

Przemawiając na wydarzeniu organizacji Jamiat Talaba Islam w Islamabadzie, Rehman wezwał do ujawnienia warunków porozumień z zagranicznymi inwestorami, przede wszystkim dotyczących pakistańskich zasobów mineralnych. Oświadczył, że JUI-F nie sprzeciwia się inwestycjom Chin, USA ani korporacji transnarodowych, jednak warunki kontraktów oraz udziały w zyskach dla Pakistanu, inwestorów i lokalnych społeczności muszą zostać ujawnione.

Rehman twierdził również, że rząd wykorzystuje środki bezpieczeństwa na obszarach plemiennych, aby ułatwiać nielegalne szlaki handlowe. Podważył wprowadzenie ograniczeń przez dwa dni w tygodniu w części tych obszarów, podczas gdy przez pozostałe pięć dni, jak stwierdził, rzekomo nie są one uznawane za niebezpieczne z powodu terroryzmu.

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