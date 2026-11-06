在俄罗斯，这个侵略国的司法部将反对派组织 Peaceful Russia 和 Rassvet 列入“外国代理人”登记册。该部门称，这些组织因涉嫌散布有关当局的虚假信息并诋毁该国选举制度而被列入名单，《莫斯科时报》报道。

组织的回应

Peaceful Russia 由一群流亡反对派人士于今年成立，领导者是前莫斯科市政委员会议员、政治犯伊利亚·亚辛。该组织的目标是整合分散的反战运动，并在未来挑战俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的统治。

亚辛表示，其政党拒绝承认司法部的决定，并称普京及其政府为“外国代理人”。他表示，当局以“虚假爱国主义”为掩护，服务于中国的利益，并将国家变成中国的资源附庸。

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由叶卡捷琳娜·邓佐娃创立的 Rassvet 否认了接受外国资助的指控。邓佐娃曾寻求参加2024年总统选举。该组织还表示，司法部的决定不合法，并证实当局正朝着全面禁止俄罗斯反对派活动和反对党发展的方向推进。两个组织均未正式注册为政党。

名单中的新名字

同一天，司法部将女权活动人士兼诗人加林娜·雷姆布、政论家鲍里斯·格罗佐夫斯基、记者马拉特·捷米罗夫，以及活动人士柳德米拉·加里娜和尼基塔·罗德金列入“外国代理人”名单。名单中还包括一个专门介绍神秘疗愈师斯韦特兰娜·拉达-鲁斯的 Telegram 频道，以及调查媒体 Razoblacheno，后者被指控呼吁参与未经批准的抗议活动。

此外，该部门还将10名流亡反对派人士列入一份新名单，对名单中的人员采取临时限制措施。其中包括记者尤里·杜德和亚历山大·涅夫佐罗夫，以及政治人士列昂尼德·沃尔科夫和德米特里·古德科夫。普京于8月设立了这一登记册，首批12人于10月23日被列入其中。法律界人士称，被列入该名单是一种“公民死亡”形式，因为这些人尤其会被拒绝获得俄罗斯驻外使馆的领事支持，并被禁止出售在俄罗斯的财产。

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