尼日利亚夸拉州的全体进步大会党（APC）在伊洛林举行政治游行，以支持总统博拉·蒂努布、州长阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒拉扎克以及该党的州长候选人萨利胡·雅库布-丹拉迪。Premium Times Nigeria报道，组织者称这是一场有2万人参加的游行。

穿行伊洛林街头的游行

组织者表示，来自伊洛林西区、伊洛林东区、伊洛林南区、阿萨和莫罗地方政府区域的该党支持者参加了活动。队伍从夸拉州立大学教学医院附近的环岛出发，穿过州首府的主要街道。

参与者身着印有APC标识的服装和帽子，唱歌并高呼支持该党的口号。活动由州长政治事务特别顾问苏莱曼·赛·凯组织。

党派代表的声明

赛·凯表示，此次游行旨在展示对APC领导层及其候选人的支持。他说，参与者还希望肯定阿卜杜勒拉扎克州长的工作，包括基础设施和教育发展，以及涉及劳动者和退休人员的事务。

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他称提名雅库布-丹拉迪是延续现政府工作的方向，并表示相信未来政府能够发展其成就。赛·凯还称，雅库布-丹拉迪参与了他认为阿卜杜勒拉扎克政府自2019年以来取得的成果。

州长高级顾问萨杜·萨拉胡呼吁选民根据候选人在公共服务领域的表现评估他们。他表示相信，政府的项目和基础设施工程将为APC赢得选举支持，并称州政府促进了政治宽容。

APC中央竞选委员会主任阿卜杜勒拉扎克·吉达呼吁选民在相关程序启动后领取永久选民卡。前APC州议会席位竞逐者阿卜杜勒拉希德·阿科贡称，该党决定将州长候选人名额分配给夸拉北部地区，是该地区重要的政治举措。

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