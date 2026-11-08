В нигерийском штате Квара партия «Конгресс всех прогрессивных сил» (APC) провела в Илорине политический марш в поддержку президента Болы Тинубу, губернатора штата Абдулрахмана Абдулразака и кандидата партии на пост губернатора Салиху Якубу-Данлади. Как сообщает Premium Times Nigeria, организаторы назвали мероприятие маршем с участием 20 тысяч человек.

Марш по улицам Илорина

По данным организаторов, к мероприятию присоединились сторонники партии из районов местного самоуправления Илорин-Уэст, Илорин-Ист, Илорин-Саут, Аса и Моро. Колонна стартовала от кольцевой развязки возле учебной больницы Университета штата Квара и прошла по главным улицам столицы штата.

Участники были одеты в одежду и кепки с символикой APC, пели и скандировали лозунги в поддержку партии. Мероприятие организовал специальный советник губернатора по политическим вопросам Сулейман Саи Каи.

Заявления представителей партии

Саи Каи заявил, что марш должен был продемонстрировать поддержку руководства APC и ее кандидатов. По его словам, участники также хотели отметить работу губернатора Абдулразака, в частности в развитии инфраструктуры и образования, а также в вопросах работников и пенсионеров.

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Он назвал выдвижение Якубу-Данлади курсом на продолжение работы нынешней администрации и выразил уверенность, что будущая власть сможет развить ее достижения. Саи Каи также заявил, что Якубу-Данлади был причастен к результатам, которых, по его оценке, администрация Абдулразака достигла с 2019 года.

Старший советник губернатора Сааду Салаху призвал избирателей оценивать кандидатов по их деятельности на государственной службе. Он выразил уверенность, что программы и инфраструктурные проекты администрации обеспечат APC электоральную поддержку, а также заявил, что власти штата способствовали политической толерантности.

Директор Центрального совета избирательной кампании APC Абдулразак Джидда призвал избирателей получить постоянные избирательные карточки после начала соответствующей процедуры. Бывший претендент от APC на место в палате собрания штата Абдулрашид Акогун назвал решение партии отвести губернаторскую квоту региону Квара-Норт важным политическим шагом для этого региона.

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