APC провела марш в Ілоріні на підтримку президента Тінубу — Premium Times Nigeria

У штаті Квара в Нігерії партія «Конгрес усіх прогресивних сил» (APC) провела в Ілоріні політичний марш на підтримку президента Боли Тінубу, губернатора штату Абдулрахмана Абдулразака та кандидата партії на посаду губернатора Саліху Якубу-Данладі. Як повідомляє Premium Times Nigeria, організатори назвали захід маршем за участю 20 тисяч людей.

Марш вулицями Ілоріна

До заходу, за даними організаторів, долучилися прихильники партії з районів місцевого самоврядування Ілорін-Вест, Ілорін-Іст, Ілорін-Саут, Аса та Моро. Колона стартувала від кільця біля навчальної лікарні Університету штату Квара та пройшла головними вулицями столиці штату.

Учасники були вдягнені в одяг і кепки з символікою APC, співали та скандували гасла на підтримку партії. Захід організував спеціальний радник губернатора з політичних питань Сулейман Саї Каї.

Заяви представників партії

Саї Каї заявив, що марш мав продемонструвати підтримку керівництва APC та її кандидатів. За його словами, учасники також хотіли відзначити роботу губернатора Абдулразака, зокрема в розвитку інфраструктури й освіти, а також у питаннях працівників і пенсіонерів.

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Він назвав висунення Якубу-Данладі курсом на продовження роботи нинішньої адміністрації та висловив упевненість, що майбутня влада зможе розвинути її здобутки. Саї Каї також заявив, що Якубу-Данладі був причетний до результатів, яких, за його оцінкою, адміністрація Абдулразака досягла з 2019 року.

Старший радник губернатора Сааду Салаху закликав виборців оцінювати кандидатів за їхньою діяльністю на державній службі. Він висловив упевненість, що програми та інфраструктурні проєкти адміністрації забезпечать APC електоральну підтримку, а також заявив, що влада штату сприяла політичній толерантності.

Директор Центральної ради виборчої кампанії APC Абдулразак Джидда закликав виборців отримати постійні виборчі картки після початку відповідної процедури. Колишній претендент від APC на місце в палаті зборів штату Абдулрашид Акогун назвав рішення партії відвести губернаторську квоту регіону Квара-Норт важливим політичним кроком для цього регіону.

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