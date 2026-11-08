W stanie Kwara w Nigerii partia Kongres Wszystkich Postępowców (APC) zorganizowała w Ilorin marsz polityczny na poparcie prezydenta Boli Tinubu, gubernatora stanu AbdulRahamana AbdulRazaka oraz kandydata partii na gubernatora Saliha Yakubu-Danladiego. Jak informuje Premium Times Nigeria, organizatorzy określili wydarzenie jako marsz z udziałem 20 tysięcy osób.

Marsz ulicami Ilorin

Według organizatorów w wydarzeniu uczestniczyli zwolennicy partii z obszarów samorządowych Ilorin West, Ilorin East, Ilorin South, Asa i Moro. Kolumna wyruszyła z ronda przy szpitalu uniwersyteckim Kwara State University i przeszła głównymi ulicami stolicy stanu.

Uczestnicy byli ubrani w odzież i czapki z symboliką APC, śpiewali i skandowali hasła popierające partię. Wydarzenie zorganizował specjalny doradca gubernatora ds. politycznych Suleiman Sai Kai.

Oświadczenia przedstawicieli partii

Sai Kai oświadczył, że marsz miał pokazać poparcie dla kierownictwa APC i jej kandydatów. Jak powiedział, uczestnicy chcieli również docenić pracę gubernatora AbdulRazaka, w tym w zakresie rozwoju infrastruktury i edukacji, a także w sprawach pracowników i emerytów.

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Określił nominację Yakubu-Danladiego jako kierunek kontynuacji pracy obecnej administracji i wyraził przekonanie, że przyszłe władze będą mogły rozwinąć jej osiągnięcia. Sai Kai stwierdził również, że Yakubu-Danladi był zaangażowany w rezultaty, które, w jego ocenie, administracja AbdulRazaka osiągnęła od 2019 roku.

Starszy doradca gubernatora Saadu Salahu wezwał wyborców do oceniania kandydatów na podstawie ich działalności w służbie publicznej. Wyraził przekonanie, że programy i projekty infrastrukturalne administracji zapewnią APC poparcie wyborcze, a także stwierdził, że władze stanu sprzyjały tolerancji politycznej.

Dyrektor Centralnej Rady Kampanii Wyborczej APC AbdulRazaq Jidda wezwał wyborców do uzyskania stałych kart wyborczych po rozpoczęciu odpowiedniej procedury. Były kandydat APC do mandatu w stanowej Izbie Zgromadzenia AbdulRashid Akogun nazwał decyzję partii o przyznaniu regionowi Kwara North prawa do wystawienia kandydata na gubernatora ważnym krokiem politycznym dla tego regionu.

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