W Rosji Ministerstwo Sprawiedliwości państwa-agresora wpisało do rejestru „zagranicznych agentów” opozycyjne ugrupowania Peaceful Russia i Rassvet. Według resortu znalazły się one na liście za rzekome rozpowszechnianie fałszywych informacji o władzach oraz dyskredytowanie systemu wyborczego kraju, poinformował The Moscow Times.

Reakcja ugrupowań

Peaceful Russia zostało założone w tym roku przez grupę opozycjonistów na emigracji, na czele z byłym deputowanym moskiewskiej rady miejskiej i więźniem politycznym Ilją Jaszynem. Celem ugrupowania jest konsolidacja rozproszonego ruchu antywojennego i przyszłe rzucenie wyzwania rządom prezydenta Rosji Władimira Putina.

Jaszyn oświadczył, że jego partia odmawia uznania decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, i nazwał Putina oraz jego administrację „zagranicznymi agentami”. Według niego pod przykrywką „fałszywego patriotyzmu” władze służą interesom Chin i przekształcają kraj w ich surowcowy dodatek.

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Rassvet, założone przez Jekaterinę Duncową, która ubiegała się o udział w wyborach prezydenckich w 2024 roku, zaprzeczyło oskarżeniom o otrzymywanie zagranicznego finansowania. Ugrupowanie oświadczyło również, że decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości jest niezgodna z prawem i potwierdza kurs władz na całkowity zakaz działalności opozycyjnej oraz partii opozycyjnych w Rosji. Oba ugrupowania nie mają oficjalnej rejestracji jako partie polityczne.

Nowe nazwiska na listach

Tego samego dnia Ministerstwo Sprawiedliwości dodało do wykazu „zagranicznych agentów” feministyczną aktywistkę i poetkę Galinę Rymbu, publicystę Borysa Grozowskiego, dziennikarza Marata Temirowa, a także aktywistów Ludmiłę Garinę i Nikitę Rodkina. Na listę trafiły również kanał Telegram poświęcony okultystycznej uzdrowicielce Swietłanie Ładzie-Ruś oraz medium śledcze Razoblacheno, oskarżone o wzywanie do udziału w nieautoryzowanych protestach.

Osobno resort wpisał 10 opozycyjnych działaczy na emigracji do nowego wykazu osób, wobec których stosowane są tymczasowe środki ograniczające. Wśród nich są dziennikarze Jurij Dud i Aleksandr Niewzorow oraz politycy Leonid Wołkow i Dmitrij Gudkow. Putin utworzył ten rejestr w sierpniu, a pierwszych 12 osób wpisano do niego 23 października. Prawnicy nazywają trafienie na listę formą „śmierci cywilnej”, ponieważ takim osobom między innymi odmawia się wsparcia konsularnego w rosyjskich ambasadach za granicą i zakazuje się im sprzedaży majątku w Rosji.

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