波兰运动员马蒂娜·卡鲁克在格鲁吉亚第比利斯举行的IMMAF综合格斗世界锦标赛上夺得金牌。在70.3公斤以下级别决赛中，她以裁判一致判定击败了来自冰岛的伊斯拉·福诺——29:28、29:28、29:28。

裁判一致判定

据Interia Sport报道，卡鲁克打满了决赛的全程。三名裁判均以29:28的相同比分判定她获胜。这是该运动员首次代表由Stowarzyszenie MMA Polska组建的波兰成年国家队出战。

IMMAF青少年和成人世界锦标赛于11月1日在格鲁吉亚首都开赛。来自世界不同国家的近700名运动员参加了比赛。

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波兰国家队获得五枚奖牌

卡鲁克的金牌是波兰运动员在赛事最后一天获得的两枚奖牌之一。另一枚奖牌——银牌——由维多利亚·普莱希尼亚克获得。在47.6公斤以下级别决赛中，她以27:30、28:29和28:29的比分不敌来自俄罗斯的达莉娅·库兹涅佐娃。

最终，波兰国家队在IMMAF世界锦标赛上获得五枚奖牌：一枚金牌、三枚银牌和一枚铜牌。

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