Martyna Karuk została mistrzynią świata IMMAF w Tbilisi — Interia Sport
Polska zawodniczka Martyna Karuk zdobyła złoty medal mistrzostw świata IMMAF w MMA, które odbyły się w Tbilisi w Gruzji. W finale kategorii wagowej do 70,3 kg jednogłośną decyzją sędziów pokonała Islę Fono z Islandii — 29:28, 29:28, 29:28.
Jednogłośna decyzja sędziów
Jak informuje Interia Sport, Karuk przeszła pełny dystans finałowego pojedynku. Wszyscy trzej sędziowie przyznali jej zwycięstwo identycznym wynikiem 29:28. Był to pierwszy występ zawodniczki w seniorskiej reprezentacji Polski, tworzonej przez Stowarzyszenie MMA Polska.
Mistrzostwa świata IMMAF juniorów i seniorów rozpoczęły się w stolicy Gruzji 1 listopada. W zawodach wzięło udział niemal 700 sportowców z różnych krajów świata.
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Pięć medali reprezentacji Polski
Złoto Karuk było jednym z dwóch medali zdobytych przez polskich sportowców w ostatnim dniu turnieju. Kolejny krążek — srebrny — wywalczyła Wiktoria Pleśniak. W finale kategorii do 47,6 kg uległa Darii Kuzniecowej z Rosji wynikami 27:30, 28:29 i 28:29.
Łącznie reprezentacja Polski zakończyła mistrzostwa świata IMMAF z pięcioma medalami: jednym złotym, trzema srebrnymi i jednym brązowym.