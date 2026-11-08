Polska zawodniczka Martyna Karuk zdobyła złoty medal mistrzostw świata IMMAF w MMA, które odbyły się w Tbilisi w Gruzji. W finale kategorii wagowej do 70,3 kg jednogłośną decyzją sędziów pokonała Islę Fono z Islandii — 29:28, 29:28, 29:28.

Jednogłośna decyzja sędziów

Jak informuje Interia Sport, Karuk przeszła pełny dystans finałowego pojedynku. Wszyscy trzej sędziowie przyznali jej zwycięstwo identycznym wynikiem 29:28. Był to pierwszy występ zawodniczki w seniorskiej reprezentacji Polski, tworzonej przez Stowarzyszenie MMA Polska.

Mistrzostwa świata IMMAF juniorów i seniorów rozpoczęły się w stolicy Gruzji 1 listopada. W zawodach wzięło udział niemal 700 sportowców z różnych krajów świata.

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Pięć medali reprezentacji Polski

Złoto Karuk było jednym z dwóch medali zdobytych przez polskich sportowców w ostatnim dniu turnieju. Kolejny krążek — srebrny — wywalczyła Wiktoria Pleśniak. W finale kategorii do 47,6 kg uległa Darii Kuzniecowej z Rosji wynikami 27:30, 28:29 i 28:29.

Łącznie reprezentacja Polski zakończyła mistrzostwa świata IMMAF z pięcioma medalami: jednym złotym, trzema srebrnymi i jednym brązowym.

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