Польская спортсменка Мартина Карук завоевала золотую медаль чемпионата мира IMMAF по ММА, который прошёл в Тбилиси, Грузия. В финале весовой категории до 70,3 кг она единогласным решением судей победила Ислу Фоно из Исландии — 29:28, 29:28, 29:28.

Единогласное решение судей

Как сообщает Interia Sport, Карук прошла полную дистанцию финального поединка. Все трое судей отдали ей победу с одинаковым счётом 29:28. Для спортсменки это было первое выступление в составе взрослой сборной Польши, которую формирует Stowarzyszenie MMA Polska.

Чемпионат мира IMMAF среди юниоров и взрослых стартовал в столице Грузии 1 ноября. В соревнованиях приняли участие почти 700 спортсменов из разных стран мира.

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Пять медалей сборной Польши

Золото Карук стало одной из двух медалей, завоёванных польскими спортсменами в последний день турнира. Ещё одну награду — серебряную — завоевала Виктория Плесьняк. В финале категории до 47,6 кг она уступила Дарье Кузнецовой из России со счетами 27:30, 28:29 и 28:29.

Всего сборная Польши завершила чемпионат мира IMMAF с пятью медалями: одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой.

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