Деревня Ботубарани в индонезийской провинции Горонтало стала туристическим направлением благодаря китовым акулам, которые регулярно появляются у побережья. Как сообщает Taipei Times, около 80 местных жителей зарабатывают на аренде лодок, услугах для дайверов и использовании дронов.

47-летний Ансар Ласимпала, который перевозит туристов на лодке со стеклянным дном, рассказал, что сейчас получает до 3 млн индонезийских рупий в месяц, или около 165,81 доллара США. Ранее, когда он работал рыбаком, его ежемесячный доход составлял примерно 400 тыс. рупий.

Туристический интерес после видео

Китовые акулы появлялись возле пляжа десятилетиями, однако Ботубарани получило широкую известность после распространения в Facebook видео 2016 года, на котором одновременно видно около десятка этих рыб. Туристы называют китовых акул Серли — это сокращение индонезийского выражения «sering terlihat», означающего «часто видимые».

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Руководитель мониторинговой группы Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Сукирман Тилахунга заявил, что Ботубарани является местом кормления китовых акул на протяжении всего их жизненного цикла. Обычно здесь встречаются самцы в возрасте до 30 лет и длиной от 4 до 6 метров. По его словам, китовые акулы могут жить до 100 лет и вырастать до 18 метров.

Призывы ограничить подкормку

Природоохранная организация Konservasi Indonesia оценивает численность китовых акул на восточных островах Индонезийского архипелага в 699 особей. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Представитель Konservasi Indonesia Икбал Гервата Путра предупредил, что постоянная подкормка может изменить естественное поведение китовых акул и создать риски для их здоровья. По его словам, ограничения необходимы для сосуществования людей и диких животных. Власти уже пытаются сократить подкормку, а Сукирман Тилахунга разработал морское устройство на солнечной энергии, которое светом привлекает планктон и мелкую рыбу — важную составляющую рациона китовых акул.

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