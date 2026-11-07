印度尼西亚哥伦打洛省的博图巴拉尼村因鲸鲨经常出现在近海而成为旅游目的地。据《台北时报》报道，约80名当地居民通过出租船只、为潜水员提供服务以及使用无人机赚钱。

47岁的安萨尔·拉辛帕拉用玻璃底船运送游客。他说，自己现在每月最多可赚300万印尼盾，约合165.81美元。此前他当渔民时，月收入约为40万印尼盾。

视频发布后引发旅游兴趣

数十年来，鲸鲨一直出现在海滩附近，但博图巴拉尼在一段2016年视频在Facebook上传播后广为人知，视频中同时出现了约十条这种鱼。游客称鲸鲨为“Serli”，这是印尼语表达“sering terlihat”的缩写，意思是“经常被看到”。

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印度尼西亚海洋事务与渔业部监测小组负责人苏基尔曼·蒂拉洪加表示，博图巴拉尼是鲸鲨在整个生命周期中的觅食地。这里通常出现的是年龄不超过30岁、体长4至6米的雄性个体。他表示，鲸鲨可以活到100岁，体长可达18米。

呼吁限制投喂

自然保护组织Konservasi Indonesia估计，印度尼西亚群岛东部岛屿的鲸鲨数量为699条。该物种濒临灭绝。

Konservasi Indonesia代表伊克巴尔·格尔瓦塔·普特拉警告称，持续投喂可能改变鲸鲨的自然行为，并对其健康造成风险。他表示，为了让人类与野生动物共存，有必要实施限制。有关部门已在努力减少投喂，苏基尔曼·蒂拉洪加则开发了一种太阳能海上装置，通过灯光吸引浮游生物和小鱼——这是鲸鲨食谱的重要组成部分。

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