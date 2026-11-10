在台湾，台积电董事会批准向人工智能开发商Anthropic和OpenAI投资最高10亿美元。这是这家全球最大合同芯片制造商作出的决定，Channel NewsAsia报道。

投资分配

台积电计划斥资最高5亿美元，按Anthropic首次公开募股的价格购买其股份。该公司还打算投入最高5亿美元购买OpenAI优先股。

Claude模型开发商Anthropic周二将其IPO定价区间设定为每股70至78美元。该公司寻求达到最高1.4万亿美元的估值，这可能使其上市成为历史上规模最大的上市之一。此外，Anthropic正通过私募融资筹集260亿美元，参与者包括Alphabet旗下的谷歌、英伟达、AMD和微软等投资者。

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对AI芯片的需求

台积电是领先AI公司的关键供应商，其中包括英伟达；英伟达的图形处理器是许多现代人工智能模型的基础。这家芯片制造商寻求不仅从供应AI基础设施中获益，也通过持有该技术领先开发商的股份获益。

上个月，台积电报告了连续第六个季度创纪录的利润，并表示对AI芯片的需求仍然极高。该公司预计2026年营收将增长约44%，同时需求仍持续超过其产能。台积电也在扩大生产，包括向亚利桑那州的制造产能投资2650亿美元，并评估在得克萨斯州的可能项目。

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