Китайские законодатели предложили сузить применение процедуры надзора по месту жительства в определенном полицией месте (RSDL). Проект четвертой редакции Уголовно-процессуального закона предусматривает, что в отношении подозреваемых и обвиняемых без постоянного места жительства полиция больше не сможет определять место такого надзора, сообщает South China Morning Post.

Изменения в процедуре

Проект состоит из 55 статей и, по данным агентства Синьхуа, уделяет особое внимание защите прав участников уголовного производства — потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и адвокатов. В документе уточняется, что надзор в определенном месте должен быть альтернативной мерой для сокращения количества досудебных содержаний под стражей.

Сейчас закон позволяет применять эту процедуру в двух случаях: если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства, а также по делам о преступлениях, угрожающих государственной безопасности, или терроризме, когда надзор по месту жительства может помешать расследованию.

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Критика и другие положения

Процедуру ввели в 1996 году и расширили в 2012-м. Сначала ее рассматривали как более мягкую меру, которая должна была сократить количество задержаний и арестов. Однако впоследствии она стала самой строгой формой содержания под стражей по делам о государственной безопасности, в том числе связанным с терроризмом.

Ученый Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвен заявил Синьхуа, что на практике случались случаи злоупотребления процедурой, которые подрывали справедливость правосудия. Адвокаты ранее призывали ограничить или отменить эту меру, а некоторые из них обвиняли власти в применении пыток для получения информации от подозреваемых.

По данным Синьхуа, проект также должен предотвращать содержание под стражей сверх установленных сроков, расширить возможности помощи потерпевшим, которым сложно собирать доказательства, и закрепить запрет презумпции виновности. Пекинский адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал предложенное ограничение улучшением, но выразил опасение, что оно может не сократить количество досудебных содержаний под стражей, а вместо этого привести к большему числу арестов.

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