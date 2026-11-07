Медицинская ассоциация Пакистана (PMA) призвала провести прозрачный аудит государственных ведомств и неправительственных организаций, реализующих программы борьбы с инфекционными заболеваниями и заболеваниями, которые можно предотвратить. Как сообщает Dawn, ассоциация заявила об ухудшении эпидемиологических показателей в стране.

Требование независимой проверки

В PMA заявили, что Пакистан существенно отстает от глобальных целей в сфере здравоохранения, несмотря на миллиарды рупий, которые на протяжении десятилетий поступали через международные гранты, донорское финансирование и государственный бюджет.

Ассоциация приветствовала решение Отдела экономических дел провести специальный аудит трастов, которые при поддержке Глобального фонда управляют программами по ВИЧ. В то же время PMA призвала к масштабному и прозрачному судебно-экспертному аудиту всех государственных ведомств, профильных программ и НПО, работающих в сферах противодействия полиомиелиту, туберкулезу, ВИЧ/СПИДу и гепатиту.

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Позиция ассоциации

Представитель PMA доктор Абдул Гафур Шоро заявил, что значительные суммы ежегодно выделяются на искоренение болезней, однако инфраструктура общественного здравоохранения остается запущенной, а медицинские работники перегружены.

По его словам, хроническое институциональное бездействие, отсутствие прозрачности, недостаточная работа на местах и административные злоупотребления сделали такие вертикальные программы неэффективными. От имени ассоциации Шоро потребовал срочно провести независимые финансовые и судебно-экспертные проверки федеральных и провинциальных программ и НПО под надзором авторитетных непартийных органов финансового контроля.

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