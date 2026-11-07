Pakistańskie Stowarzyszenie Medyczne (PMA) wezwało do przeprowadzenia przejrzystego audytu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych realizujących programy zwalczania chorób zakaźnych i chorób, którym można zapobiegać. Jak podaje Dawn, stowarzyszenie wskazało na pogorszenie wskaźników epidemiologicznych w kraju.

Żądanie niezależnej kontroli

W PMA oświadczono, że Pakistan znacznie pozostaje w tyle za globalnymi celami w dziedzinie ochrony zdrowia, mimo miliardów rupii, które przez dziesięciolecia trafiały do kraju za pośrednictwem międzynarodowych grantów, finansowania darczyńców i budżetu państwa.

Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Wydziału Spraw Gospodarczych o przeprowadzeniu specjalnego audytu funduszy powierniczych, które przy wsparciu Global Fund zarządzają programami dotyczącymi HIV. Jednocześnie PMA wezwało do zakrojonego na szeroką skalę i przejrzystego audytu śledczego wszystkich instytucji państwowych, odpowiednich programów i organizacji pozarządowych działających w obszarach zwalczania polio, gruźlicy, HIV/AIDS i zapalenia wątroby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko stowarzyszenia

Przedstawiciel PMA, dr Abdul Ghafoor Shoro, oświadczył, że co roku przeznacza się znaczne sumy na eliminację chorób, jednak infrastruktura zdrowia publicznego pozostaje zaniedbana, a pracownicy ochrony zdrowia są przeciążeni.

Jak powiedział, chroniczna bezczynność instytucjonalna, brak przejrzystości, niewystarczająca praca w terenie i nadużycia administracyjne sprawiły, że takie pionowe programy są nieskuteczne. W imieniu stowarzyszenia Shoro zażądał pilnego przeprowadzenia niezależnych kontroli finansowych i audytów śledczych programów federalnych i prowincjonalnych oraz organizacji pozarządowych pod nadzorem renomowanych bezpartyjnych organów kontroli finansowej.

Czytaj nas na