巴基斯坦医学协会（PMA）呼吁对实施传染病和可预防疾病防控项目的政府部门及非政府组织进行透明审计。据《黎明报》报道，该协会表示，该国的流行病学指标正在恶化。

要求进行独立审查

PMA表示，尽管数十年来通过国际赠款、捐助方资金和国家预算获得了数十亿卢比，巴基斯坦在实现全球卫生目标方面仍严重滞后。

该协会欢迎经济事务司决定对在全球基金支持下管理艾滋病病毒项目的信托机构进行专项审计。同时，PMA呼吁对所有政府部门、相关项目以及在脊髓灰质炎、结核病、艾滋病病毒/艾滋病和肝炎防控领域开展工作的非政府组织进行大规模且透明的法务审计。

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协会的立场

PMA代表阿卜杜勒·加富尔·绍罗医生表示，每年都会拨出大量资金用于根除疾病，但公共卫生基础设施仍然被忽视，医护人员负担过重。

他说，长期的机构不作为、缺乏透明度、基层工作不足以及行政滥用，使这类纵向项目失去了效力。绍罗代表该协会要求，在享有声誉的无党派财政监督机构监督下，紧急对联邦和省级项目及非政府组织进行独立的财务和法务审查。

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