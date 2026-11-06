Помощник генпрокурора США Джон Айзенберг подал в отставку — Jerusalem Post
В США помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг подал в отставку из Министерства юстиции. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш, сообщает Jerusalem Post.
Отставка в Отделе национальной безопасности
Айзенберг занимал должность помощника генерального прокурора в Отделе национальной безопасности Министерства юстиции США. В сообщении говорится о его отставке из американского ведомства.
По данным Politico, в пятницу об отставке также объявил еще один высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США. В дополнительном описании к материалу Jerusalem Post названо его имя — Джейсон Рединг Киньонес.
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Отставка Дхиллон накануне
Как указано в дополнительном описании материала, отставки Айзенберга и Киньонеса произошли после того, как в четверг в отставку подала глава подразделения гражданских прав Хармит Дхиллон.
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