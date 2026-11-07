Американский певец Бенсон Бун пригласил 13-летнюю Кензи Риддл и ее подруг на сцену во время концерта в Брисбене, Австралия. Школьница, которая во второй раз проходит лечение от рака, встретилась со своим кумиром после того, как он увидел видео на песню Beautiful Things, сообщает ABC News Australia.

Видео набрало более 600 тысяч просмотров

Кензи учится в седьмом классе в Кингсклиффе на севере штата Новый Южный Уэльс. Видео для Instagram она записала вместе с подругами и 19-летним певцом и автором песен Фергусом Хоганом. По словам девочки, ролик создавали в надежде привлечь внимание исполнителя и встретиться с ним.

Видео посмотрели более 600 тысяч раз. В конце первого концерта австралийского тура Бун вывел Кензи и ее подруг на сцену, где они вместе исполнили его хит Beautiful Things.

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Вторая борьба с онкологией

В сентябре Кензи диагностировали B-лимфобластную лимфому. Четыре года назад, когда семья жила в Южной Африке, девочка уже лечилась от другой формы рака: она прошла химиотерапию и операцию, а в январе 2024 года у нее наступила ремиссия.

Мать школьницы Робин Риддл рассказала, что после переезда семьи в Австралию в марте 2024 года Кензи чувствовала себя хорошо, а после нового диагноза семья получила важную поддержку сообщества. По ее словам, дочь сохраняет оптимизм во время лечения.

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