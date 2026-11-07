Amerykański piosenkarz Benson Boone zaprosił 13-letnią Kenzie Riddle i jej przyjaciółki na scenę podczas koncertu w Brisbane w Australii. Uczennica, która po raz drugi przechodzi leczenie onkologiczne, spotkała swojego idola po tym, jak zobaczył on nagranie do piosenki Beautiful Things, informuje ABC News Australia.

Wideo zdobyło ponad 600 tysięcy wyświetleń

Kenzie uczy się w siódmej klasie w Kingscliff na północy stanu Nowa Południowa Walia. Nagranie na Instagram stworzyła razem z przyjaciółkami oraz 19-letnim piosenkarzem i autorem piosenek Fergusem Hoganem. Jak powiedziała dziewczynka, wideo powstało z nadzieją na zwrócenie uwagi artysty i spotkanie z nim.

Wideo obejrzano ponad 600 tysięcy razy. Pod koniec pierwszego koncertu australijskiej trasy Boone zaprosił Kenzie i jej przyjaciółki na scenę, gdzie wspólnie wykonali jego hit Beautiful Things.

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Druga walka z chorobą nowotworową

We wrześniu u Kenzie zdiagnozowano chłoniaka limfoblastycznego B. Cztery lata temu, gdy rodzina mieszkała w Republice Południowej Afryki, dziewczynka była już leczona z powodu innej formy nowotworu: przeszła chemioterapię i operację, a w styczniu 2024 roku nastąpiła u niej remisja.

Matka uczennicy, Robin Riddle, powiedziała, że po przeprowadzce rodziny do Australii w marcu 2024 roku Kenzie czuła się dobrze, a po nowej diagnozie rodzina otrzymała ważne wsparcie od społeczności. Jak zaznaczyła, jej córka zachowuje optymizm podczas leczenia.

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