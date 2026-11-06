Asystent prokuratora generalnego USA John Eisenberg podał się do dymisji — Jerusalem Post
W USA asystent prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John Eisenberg podał się do dymisji w Departamencie Sprawiedliwości. W piątek poinformował o tym prokurator generalny USA Todd Blanche, podaje Jerusalem Post.
Dymisja w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
Eisenberg pełnił funkcję asystenta prokuratora generalnego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości USA. Komunikat dotyczy jego rezygnacji z pracy w amerykańskim resorcie.
Według Politico w piątek rezygnację ogłosił również inny wysokiej rangi urzędnik Departamentu Sprawiedliwości USA. W dodatkowym opisie materiału Jerusalem Post podano jego nazwisko — Jason Reding Quiñones.
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Dymisja Dhillon dzień wcześniej
Jak wskazano w dodatkowym opisie materiału, rezygnacje Eisenberga i Quiñonesa nastąpiły po tym, jak w czwartek do dymisji podała się szefowa wydziału praw obywatelskich Harmeet Dhillon.
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