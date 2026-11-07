Amazon развернет в Индии 3 000 электрогрузовиков Tata — Electrek

Индийский автопроизводитель Tata Motors объявил о соглашении с Amazon по развертыванию 3 000 электрических грузовиков в транспортной сети компании в Индии. Как сообщает Electrek, это должно стать крупнейшим развертыванием электрогрузовиков в стране и самым масштабным шагом Amazon по электрификации индийского автопарка за пределами доставки «последней мили».

Перевозки между складами

Новые машины будут использоваться для перевозки товаров между складскими объектами Amazon. Они будут работать на внутригородских маршрутах, а в дальнейшем — на основных грузовых коридорах Индии.

В Amazon заявили, что в Индии уже эксплуатируют более 15 000 электромобилей в более чем 500 городах. Компания также сообщила о поддержке развития инфраструктуры и решений, которые должны облегчить переход на электротранспорт для партнеров-перевозчиков и водителей.

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Характеристики грузовиков

Amazon будет использовать версию Tata Ultra E.7 — 7,5-тонный грузовик с электродвигателем мощностью 240 кВт, или 320 л. с., и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 96 кВт·ч.

По заявлению производителя, запас хода загруженного грузовика составляет до 130 километров на одном заряде. Машина также поддерживает быструю зарядку постоянным током. Электрификация логистической сети является частью заявленной цели Amazon достичь нулевых выбросов углерода к 2040 году.

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