Amazon wdroży w Indiach 3 000 elektrycznych ciężarówek Tata — Electrek

Indyjski producent samochodów Tata Motors ogłosił porozumienie z Amazonem dotyczące wdrożenia 3 000 elektrycznych ciężarówek w sieci transportowej firmy w Indiach. Jak podaje Electrek, ma to być największe wdrożenie elektrycznych ciężarówek w kraju oraz najszerszy krok Amazona w kierunku elektryfikacji indyjskiej floty poza dostawami na ostatnim etapie.

Transport między magazynami

Nowe pojazdy będą wykorzystywane do przewozu towarów między obiektami magazynowymi Amazona. Będą obsługiwać trasy wewnątrzmiejskie, a w przyszłości także główne korytarze transportu towarowego w Indiach.

Amazon poinformował, że już eksploatuje w Indiach ponad 15 000 pojazdów elektrycznych w ponad 500 miastach. Firma przekazała również, że wspiera rozwój infrastruktury i rozwiązań, które mają ułatwić przejście na transport elektryczny partnerom przewozowym i kierowcom.

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Specyfikacja ciężarówek

Amazon będzie korzystać z wersji Tata Ultra E.7 — 7,5-tonowej ciężarówki z silnikiem elektrycznym o mocy 240 kW, czyli 320 KM, oraz baterią litowo-żelazowo-fosforanową o pojemności 96 kWh.

Według producenta zasięg załadowanej ciężarówki wynosi do 130 kilometrów na jednym ładowaniu. Pojazd obsługuje również szybkie ładowanie prądem stałym. Elektryfikacja sieci logistycznej jest częścią deklarowanego przez Amazon celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 roku.

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