Amazon розгорне в Індії 3 000 електровантажівок Tata — Electrek

Індійський автовиробник Tata Motors оголосив про угоду з Amazon щодо розгортання 3 000 електричних вантажівок у транспортній мережі компанії в Індії. Як повідомляє Electrek, це має стати найбільшим розгортанням електровантажівок у країні та наймасштабнішим кроком Amazon з електрифікації індійського автопарку за межами доставки «останньої милі».

Перевезення між складами

Нові машини використовуватимуть для перевезення товарів між складськими об'єктами Amazon. Вони працюватимуть на внутрішньоміських маршрутах, а надалі — на основних вантажних коридорах Індії.

В Amazon заявили, що в Індії вже експлуатують понад 15 000 електромобілів у більш ніж 500 містах. Компанія також повідомила про підтримку розвитку інфраструктури та рішень, які мають полегшити перехід на електротранспорт для партнерів-перевізників і водіїв.

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Характеристики вантажівок

Amazon використовуватиме версію Tata Ultra E.7 — 7,5-тонну вантажівку з електродвигуном потужністю 240 кВт, або 320 к. с., і літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 96 кВт·год.

За заявою виробника, запас ходу завантаженої вантажівки становить до 130 кілометрів на одному заряді. Машина також підтримує швидке заряджання постійним струмом. Електрифікація логістичної мережі є частиною заявленої мети Amazon досягти нульових викидів вуглецю до 2040 року.

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