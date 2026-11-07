Законодательный юань Тайваня принял поправки, повышающие ежемесячное пособие для пожилых фермеров с NT$8 110 до NT$15 000. Изменения будут действовать ретроактивно с 1 июля, сообщает Taipei Times.

Новые условия программы

Поправки также смягчают критерии для получателей выплат. Предельный годовой доход заявителей вне сельского хозяйства повысили с NT$500 000 до NT$600 000. Максимальную оценочную стоимость земли и жилья заявителей увеличили с NT$5 млн до NT$10,25 млн.

Ожидается, что благодаря измененным требованиям право на помощь получат еще более 7 000 человек. Закон также предусматривает пересмотр размера выплаты раз в два года: если индекс потребительских цен вырастет на 3%, сумму помощи скорректируют, а дополнительные расходы покроет центральное правительство.

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Спор о расходах

В январе Кабинет одобрил собственную версию изменений, которая предусматривала повышение выплаты до NT$10 000 в месяц. Однако парламентские фракции Гоминьдана и Тайваньской народной партии совместно предложили установить пособие на уровне NT$15 000, объяснив это необходимостью учесть инфляцию. Законодатели в итоге поддержали вариант оппозиционных партий.

Представительница фракции Гоминьдана Сюй Юй-чжэнь заявила, что повышение является признанием вклада фермеров в экономику Тайваня. В то же время представительница Демократической прогрессивной партии Чэнь Пэй-юй назвала правительственный вариант с выплатой NT$10 000 более ответственным с точки зрения государственных финансов. Министерство сельского хозяйства сообщило, что повышение помощи до NT$15 000 вместо NT$10 000 потребует дополнительных ежегодных расходов в размере NT$32 млрд.

Программа помощи пожилым фермерам на Тайване была введена в 1995 году для фермеров в возрасте от 65 лет, которые не менее 15 лет были участниками фермерского страхования. Изначально ежемесячная выплата составляла NT$3 000, в 2011 году ее повысили до NT$7 000, а в 2024 году — до NT$8 110 после пересмотра на основе индекса потребительских цен.

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