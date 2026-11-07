Tajwański Yuan Ustawodawczy uchwalił poprawki podnoszące miesięczne świadczenie dla starszych rolników z 8 110 NT$ do 15 000 NT$. Zmiany będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca, informuje Taipei Times.

Nowe warunki programu

Poprawki łagodzą również kryteria dla osób otrzymujących świadczenia. Maksymalny roczny dochód wnioskodawców spoza rolnictwa podniesiono z 500 000 NT$ do 600 000 NT$. Maksymalną szacowaną wartość ziemi i mieszkań wnioskodawców zwiększono z 5 mln NT$ do 10,25 mln NT$.

Oczekuje się, że dzięki zmienionym wymogom prawo do pomocy uzyska ponad 7 000 kolejnych osób. Ustawa przewiduje również weryfikację wysokości świadczenia co dwa lata: jeśli wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrośnie o 3%, kwota pomocy zostanie skorygowana, a dodatkowe koszty pokryje rząd centralny.

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Spór o wydatki

W styczniu Gabinet zatwierdził własną wersję zmian, która przewidywała podniesienie świadczenia do 10 000 NT$ miesięcznie. Jednak frakcje parlamentarne Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej wspólnie zaproponowały ustalenie pomocy na poziomie 15 000 NT$, wyjaśniając to koniecznością uwzględnienia inflacji. Ustawodawcy ostatecznie poparli wariant partii opozycyjnych.

Przedstawicielka frakcji Kuomintangu Hsu Yu-chen powiedziała, że podwyżka jest uznaniem wkładu rolników w gospodarkę Tajwanu. Jednocześnie przedstawicielka Demokratycznej Partii Postępowej Chen Pei-yu uznała rządowy wariant świadczenia w wysokości 10 000 NT$ za bardziej odpowiedzialny z punktu widzenia finansów publicznych. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że podniesienie pomocy do 15 000 NT$ zamiast 10 000 NT$ będzie wymagało dodatkowych rocznych wydatków w wysokości 32 mld NT$.

Program pomocy dla starszych rolników na Tajwanie wprowadzono w 1995 roku dla rolników w wieku od 65 lat, którzy przez co najmniej 15 lat uczestniczyli w ubezpieczeniu rolniczym. Początkowo miesięczne świadczenie wynosiło 3 000 NT$, w 2011 roku podniesiono je do 7 000 NT$, a w 2024 roku — do 8 110 NT$ po weryfikacji opartej na wskaźniku cen konsumpcyjnych.

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