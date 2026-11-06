Капитаны судов, планирующих пройти через Баб-эль-Мандебский пролив у берегов Йемена, отправляют электронные письма хуситам, чтобы получить гарантии безопасного транзита. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal.

Обращения в координационный центр

Письма направляют в Humanitarian Operations Coordination Center — административную структуру, созданную хуситами в начале 2024 года. Центр рассматривает обращения и распространяет сообщения о действиях группировки.

Как пишет WSJ, в письмах суда указывают, что ни судно, ни его экипаж не имеют связей с Израилем, США или Великобританией. Также они сообщают примерный график движения и заверяют, что будут соблюдать Международные правила предупреждения столкновений судов в море.

По данным издания, если хуситы отвечают на обращения, то обычно делают это в течение следующих 24 часов. WSJ также сообщает, что после объявления хуситами морской блокады Саудовской Аравии в июле судоходные компании начали использовать этот канал связи для получения гарантий безопасности.

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Разрешение для китайского контейнеровоза

В одном из случаев хуситы предоставили китайскому контейнеровозу Zhong Cheng Chang Ling разрешение на проход сроком на одну неделю. В письме судну приказали держать включённой систему автоматической идентификации AIS, которая передаёт данные об идентичности судна, его местонахождении, скорости и пункте назначения.

Контейнеровозу также указали поддерживать работу VHF-канала 16 — частоты морской радиосвязи, предназначенной для международных сигналов бедствия. В письме содержались номер горячей линии HOCC и приглашение подписаться на сервис электронных уведомлений центра.

Международные морские органы официально советуют судам не контактировать и не регистрироваться в HOCC, отмечает WSJ. В то же время капитан Zhong Cheng Chang Ling сообщил изданию, что руководство судна поручило ему связаться с хуситами в качестве дополнительной меры предосторожности.

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