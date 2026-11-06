计划通过也门附近曼德海峡的船舶船长正在向胡塞武装发送电子邮件，以获得安全通行的保证。据《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》报道。

向协调中心提出请求

这些邮件被发送至人道主义行动协调中心（Humanitarian Operations Coordination Center），该中心是胡塞武装于2024年初建立的行政机构。该中心审议请求，并发布有关该组织行动的信息。

据《华尔街日报》报道，船舶在邮件中表示，船舶及其船员均与以色列、美国或英国没有关联。它们还告知大致航行时间表，并保证将遵守《国际海上避碰规则》。

据该报称，如果胡塞武装回应请求，通常会在接下来的24小时内作出回复。《华尔街日报》还报道称，胡塞武装7月宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁后，航运公司开始使用这一通信渠道获取安全保证。

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为中国集装箱船发放许可

在其中一个案例中，胡塞武装向中国集装箱船Zhong Cheng Chang Ling发放了为期一周的通行许可。信中要求该船保持自动识别系统AIS开启，该系统传输有关船舶身份、位置、速度和目的地的数据。

该集装箱船还被要求保持甚高频16频道运行，该频道是用于国际遇险信号的海上无线电通信频率。信中包含HOCC热线电话号码，以及订阅该中心电子通知服务的邀请。

《华尔街日报》指出，国际海事机构正式建议船舶不要与HOCC联系，也不要在该中心登记。与此同时，Zhong Cheng Chang Ling的船长告诉该报，船舶管理层指示他联系胡塞武装，作为额外的预防措施。

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