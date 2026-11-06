Kapitanowie statków planujących przepłynąć przez cieśninę Bab al-Mandab w pobliżu Jemenu wysyłają e-maile do Huti, aby uzyskać zapewnienia o bezpiecznym tranzycie. Informuje o tym Jerusalem Post, powołując się na „The Wall Street Journal”.

Wnioski do centrum koordynacyjnego

Wiadomości są wysyłane do Humanitarian Operations Coordination Center — struktury administracyjnej utworzonej przez Huti na początku 2024 roku. Centrum rozpatruje wnioski i rozpowszechnia komunikaty dotyczące działań ugrupowania.

Jak pisze WSJ, w wiadomościach statki wskazują, że ani statek, ani jego załoga nie mają powiązań z Izraelem, USA ani Wielką Brytanią. Podają również przybliżony harmonogram rejsu i zapewniają, że będą przestrzegać Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Według publikacji, jeśli Huti odpowiadają na wnioski, zwykle robią to w ciągu kolejnych 24 godzin. WSJ informuje również, że po ogłoszeniu przez Huti w lipcu blokady morskiej Arabii Saudyjskiej firmy żeglugowe zaczęły korzystać z tego kanału komunikacji, aby uzyskać zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa.

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Zezwolenie dla chińskiego kontenerowca

W jednym z przypadków Huti udzielili chińskiemu kontenerowcowi Zhong Cheng Chang Ling zezwolenia na przepłynięcie ważnego przez jeden tydzień. W liście nakazano statkowi utrzymywać włączony system automatycznej identyfikacji AIS, który przekazuje dane o tożsamości statku, jego położeniu, prędkości i miejscu przeznaczenia.

Kontenerowcowi polecono również utrzymywać działanie kanału VHF 16 — częstotliwości radiokomunikacji morskiej przeznaczonej do międzynarodowych sygnałów alarmowych. List zawierał numer infolinii HOCC oraz zaproszenie do subskrypcji usługi elektronicznych powiadomień centrum.

Międzynarodowe organy morskie oficjalnie zalecają statkom, aby nie kontaktowały się z HOCC ani nie rejestrowały się w nim, zaznacza WSJ. Jednocześnie kapitan Zhong Cheng Chang Ling powiedział publikacji, że zarząd statku polecił mu skontaktować się z Huti jako dodatkowy środek ostrożności.

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