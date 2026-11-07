W USA odkryto pierwszego znanego dinozaura jedzącego owoce — Cyprus Mail

Naukowcy opisali skamieniałe szczątki Infernogallus jamesi — pierwszego znanego dinozaura, który miał wyspecjalizowane przystosowania do żywienia się owocami. Szczątki zwierzęcia, które żyło około 66 mln lat temu pod koniec okresu kredowego, znaleziono w stanach Montana i Dakota Północna w USA, poinformował Cyprus Mail.

Dinozaur z papuzim dziobem

Infernogallus jamesi był bezzębnym teropodem o długości około 1,5 metra i masie około 11,3 kg — mniej więcej wielkości indyka. Jego nazwa oznacza „piekielny kurczak” i nawiązuje do ptasiego wyglądu zwierzęcia oraz formacji Hell Creek, gdzie znaleziono jego skamieniałości.

Badacze dysponują niemal kompletnym szkieletem, a także oddzielnymi kośćmi szczęki i podniebienia. Na samych szczątkach nie znaleziono śladów piór, jednak naukowcy uważają, że zwierzę było pokryte piórami, opierając się na skamieniałościach jego bliskich krewnych.

Przystosowania do miękkiego pokarmu

Paleontolog Greg Funston z Uniwersytetu Stony Brook, główny autor badania opublikowanego w Nature Communications, wskazał trzy kluczowe cechy wyspecjalizowanej diety. Są to budowa mięśni szczęki umożliwiająca ruchy do przodu i do tyłu podczas żucia, ruchomy staw pozwalający na wysuwanie szczęki do przodu, a także grzebienie i bruzdy na dziobie służące do rozgniatania i odcinania miękkich roślin.

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Podobne pojedyncze cechy występują u współczesnych zwierząt spożywających miękki pokarm, w tym u papug i zielonych żółwi morskich. Jednocześnie, według Funstona, żadne współczesne zwierzę nie ma wszystkich trzech przystosowań naraz.

Współistnienie z roślinami kwitnącymi

Dinozaur żył na subtropikalnej przybrzeżnej równinie zalewowej wraz z tyranozaurami, triceratopsami i ankylozaurami. Jego dieta mogła obejmować jagody i pestkowce — owoce takie jak brzoskwinie, wiśnie, mango i oliwki.

Naukowcy zauważają, że pojawienie się roślin kwitnących w okresie kredowym stworzyło nowe źródło pokarmu dla zwierząt. W przeciwieństwie do wielu roślinożernych teropodów, które rozdrabniały pokarm gastrolitami — kamieniami żołądkowymi — Infernogallus i inne cenagnatydy przeżuwały pokarm. Badacze przypuszczają, że takie zwierzęta mogły przyczyniać się do rozsiewania nasion, ale podkreślają potrzebę dodatkowych dowodów.

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