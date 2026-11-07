W Stanach Zjednoczonych firma Snap poufnie ugodowo zakończyła pozew, w którym twierdzono, że jej technologie spowodowały poważne cierpienie psychiczne u dwóch niepełnoletnich użytkowników. Meta, TikTok i YouTube wcześniej również zawarły ugody z powodami w tej samej sprawie, informuje CNBC.

Procesy dotyczące bezpieczeństwa mediów społecznościowych

Ugoda Snap pozwoliła dyrektorowi generalnemu firmy Evanowi Spiegelowi uniknąć składania zeznań w sądzie w Los Angeles. Joseph McNally, dyrektor ds. sporów sądowych w kancelarii McNicholas & McNicholas, uważa, że takie porozumienia mogą być próbą ograniczenia przez firmy technologiczne uwagi publicznej w obliczu głośnych procesów dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

W sądzie federalnym toczy się inna sprawa przeciwko Meta, TikTokowi, Snapowi i YouTube, do której dołączyły okręgi szkolne z różnych stanów USA. Istnieją także pozwy prokuratorów generalnych stanów. W sierpniu Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 mld dolarów, aby ugodowo zakończyć sprawę z grupą prokuratorów generalnych dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci; część prokuratorów kontynuuje podobne pozwy przeciwko konkurentom firmy.

Pozew dotyczący Gemini w szkołach

W tym tygodniu rodzice dziecka złożyli pozew przeciwko Google, twierdząc, że dziecko przeżyło kryzys psychiczny po komunikacji z chatbotem Gemini w Google Classroom. Prawnicy powodów twierdzą, że firma pospiesznie zintegrowała Gemini z Chromebookami dla uczniów, mimo znanych zagrożeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Google poinformował, że analizuje pozew i poważnie traktuje przedstawione w nim twierdzenia. Firma oświadczyła również, że współpracuje z pracownikami medycznymi i ekspertami akademickimi nad stworzeniem funkcji, które pomagają młodym ludziom uzyskać potrzebne wsparcie i sprawdzone zasoby.

Według The New York Times szkoły K-12, które nie pozwalają uczniom korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji Google, mogą stracić dostęp do wyszukiwarki. Wiceprezes Google ds. edukacji Chris Phillips powiedział publikacji, że wyszukiwanie i AI są ściśle zintegrowane.

Pozwy przeciwko platformom technologicznym zwykle dotyczą nie wpisów użytkowników, lecz domniemanej szkody wynikającej z projektu produktów. Podobne roszczenia są już kierowane także wobec twórców AI: OpenAI ma kilka pozwów od prokuratorów generalnych stanów i prawników powodów, którzy wskazują na potencjalne zagrożenia dla dzieci związane z projektem ChatGPT.

Czytaj nas na