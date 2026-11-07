В США компания Snap конфиденциально урегулировала иск, в котором утверждалось, что ее технологии причинили тяжелые психологические страдания двум несовершеннолетним пользователям. Meta, TikTok и YouTube ранее также достигли мировых соглашений с истцами по этому же делу, сообщает CNBC.

Суды по вопросам безопасности социальных сетей

Соглашение Snap позволило генеральному директору компании Эвану Шпигелю не давать показания в суде Лос-Анджелеса. Директор по судебным спорам юридической фирмы McNicholas & McNicholas Джозеф Макнелли считает, что такие договоренности могут быть попыткой технологических компаний ограничить общественное внимание на фоне резонансных судебных процессов по вопросам безопасности детей.

В федеральном суде продолжается другое дело против Meta, TikTok, Snap и YouTube, к которому присоединились школьные округа из разных штатов США. Также имеются иски генеральных прокуроров штатов. В августе Meta согласилась выплатить почти 17 млрд долларов для урегулирования дела с группой генеральных прокуроров по вопросу психического здоровья детей; часть прокуроров продолжает аналогичные иски против конкурентов компании.

Иск по поводу Gemini в школах

На этой неделе родители ребенка подали иск против Google, заявив, что ребенок пережил психологический кризис после общения с чат-ботом Gemini в Google Classroom. Адвокаты истцов утверждают, что компания поспешно интегрировала Gemini в Chromebook для школьников, несмотря на известные риски.

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В Google сообщили, что изучают иск и серьезно относятся к изложенным в нем утверждениям. Компания также заявила о сотрудничестве с медицинскими специалистами и академическими экспертами для создания функций, помогающих молодым людям получать необходимую поддержку и проверенные ресурсы.

По данным The New York Times, школы K-12, которые не разрешают учащимся пользоваться инструментами искусственного интеллекта Google, могут потерять доступ к поиску. Вице-президент Google по образованию Крис Филлипс заявил изданию, что поиск и ИИ тесно интегрированы.

Иски против технологических платформ обычно касаются не публикаций пользователей, а предполагаемого вреда от дизайна продуктов. Подобные претензии уже предъявляют и разработчикам ИИ: OpenAI имеет несколько исков от генеральных прокуроров штатов и адвокатов истцов, которые заявляют о потенциальных рисках дизайна ChatGPT для детей.

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