在美国，Snap公司已就一项诉讼秘密达成和解。该诉讼称，该公司的技术导致两名未成年用户遭受严重心理痛苦。Meta、TikTok和YouTube此前也已与原告就同一案件达成和解，CNBC报道。

有关社交媒体安全的诉讼

Snap的和解协议使该公司首席执行官埃文·斯皮格尔无需在洛杉矶法院作证。McNicholas & McNicholas律师事务所诉讼主管约瑟夫·麦克纳利认为，在备受关注的儿童安全诉讼背景下，此类协议可能是科技公司试图限制公众关注的做法。

联邦法院正在审理另一起针对Meta、TikTok、Snap和YouTube的案件，来自美国不同州的学区已加入该案。此外，还有州总检察长提起的诉讼。今年8月，Meta同意支付近170亿美元，以解决与一组总检察长就儿童心理健康问题的案件；部分总检察长仍在继续对该公司的竞争对手提起类似诉讼。

关于学校中Gemini的诉讼

本周，一名儿童的父母起诉Google，称该儿童在Google Classroom中与Gemini聊天机器人交流后经历了心理危机。原告律师称，尽管存在已知风险，该公司仍仓促将Gemini整合到供学童使用的Chromebook中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Google表示，正在审查该诉讼，并严肃对待其中提出的主张。该公司还表示，正与医疗专业人士和学术专家合作，开发帮助年轻人获得所需支持和经过验证资源的功能。

据《纽约时报》报道，不允许学生使用Google人工智能工具的K-12学校可能会失去搜索功能的访问权限。Google教育副总裁克里斯·菲利普斯向该报表示，搜索和人工智能紧密整合。

针对科技平台的诉讼通常涉及的不是用户发布的内容，而是产品设计可能造成的伤害。针对人工智能开发商的类似主张也已出现：OpenAI面临州总检察长和原告律师提起的数起诉讼，他们称ChatGPT的设计对儿童可能存在风险。

关注我们在